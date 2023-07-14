Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yattı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Aile Destek Ödemesi yattı mı?
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, aile destek yardımı ödemelerin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl daha sürecek programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39,3 milyar lirayı aştığını belirtti.
Programdan 3,7 milyon hanenin yararlandığını, hanelere gelirlerine göre 850-1250 lira arasında destek verildiğini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar lira aile desteği, 1 milyar lira da çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.
Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?
Göktaş, Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin, Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatarak, çocuk desteği kapsamında hanelere aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağladıklarını, Elektrik Tüketim Desteği ile de hanelere aylık 110-221 lira arasında ödeme yaptıklarını kaydetti.
Bakan Göktaş, Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam bugüne kadar 8,7 milyar lira ilave ödeme, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında ise toplam 5,7 milyar lira destek verdiklerini aktardı.
Aile Destek Paketi Nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yoğun ilgi gören nakdi yardımları arasında bulunan Aile Destek Paketi; muhtaçlık sınırının altında yaşayan vatandaşların gıda, barınma, giyim vb. temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için sunulan maddi yardımı ifade ediyor.
Aile Destek Paketi Başvuru Şartları
Aile Destek Paketi’nden yalnızca birtakım başvuru şartlarını taşıyan kişiler, yararlanabiliyorlar.
Aile Destek Programı başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
- TC vatandaşı olmak ya da mavi kart sahibi olmak
- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyeti tarafından muhtaç olduğunun onaylanmış olması
- Muhtaçlık sınırının altında yaşıyor olmak
- 18 yaşını doldurmuş olmak.