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Ağustos ayı aile destek parası ne zaman yatacak?

2023 Ağustos ayı aile destek parasının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Türkiye Aile Destek Programının Ağustos ödemeleri hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Bir yıl daha sürecek programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 39,3 milyar lirayı aştığı geçen günlerde belli olmuştu. Peki, Ağustos ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi zamlı mı ödenecek?

15:45 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Aile Destek Ödemesi

Aile Destek Ödemesi

Ağustos ayı aile destek parası ödemeleri her ay başında araştırılan konular arasındaki yerini alıyor. Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirleniyor. Peki, Ağustos ayı aile destek parası ne zaman yatacak?

AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayının Aile destek yardımı ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin olarak resmi bir açıklama yapılmadı. 2023 Ağustos ayı ödemelerinin ayın 10-15'i arası gibi yapılacağı tahmin ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayında Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerinin 11 Temmuz'da yapılmaya başlandığını duyurmuştu.

KİMLERE NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR? BU AY ZAMLI MI YATACAK?

a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1250- TL ödenir.

b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL'nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 1100-TL ödenir.

c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL'nin üzerinde olup 1372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 950-TL ödenir.

d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1372,30 TL'nin üzerinde olup 1833,45 TL'den az olan haneler için aylık 850-TL ödenir.

Ağustos ayında aile destek ödemesinin zamlı yatacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabilir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti ancak yardım programının 1 sene daha uzatılmasına karar verildi.



#aile destek ödemesi
#aile destek programı
#ağustos aile destek ödemesi
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