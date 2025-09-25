AJet Ankara-Erbil seferleri ne zaman başlıyor?

AJet, Ankara’dan direkt sefer yaptığı destinasyonlara bir yenisini daha ekliyor. AJet, ekim ayında Başkent Ankara’dan Irak’ın Erbil kentine direkt seferler başlatıyor.

AJet Ankara’dan Erbil seferleri ne zaman başlıyor?

Erbil’e ilk seferi 26 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. AJet, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Erbil’e perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 2 günü sefer düzenleyecek. Seferlerin biletleri 79 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

AJet’in 9 dolara indirim kampanyası hangi ülkeleri kapsıyor?

AJet, Balkanlar dahil Avrupa seyahatlerinde 9 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in Viyana'dan Cenevre'ye, Berlin'den Zürih'e, Saraybosna'dan Üsküp'e kadar tüm Avrupa destinasyonlarını kapsayan kampanyası, kış seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor.