Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AJet Ankara’dan Erbil seferleri ne zaman başlıyor?

AJet Ankara’dan Erbil seferleri ne zaman başlıyor?

17:2725/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
AJet Ankara-Erbil seferleri ne zaman başlıyor?
AJet Ankara-Erbil seferleri ne zaman başlıyor?

AJet, Ankara’dan Erbil seferlerine başlayacağını açıkladı. Erbil’e ilk sefer 26 Ekim tarihinde yapılacak. Öte yandan AJet, Balkanlar dahil Avrupa seyahatlerinde 9 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı. Peki AJet’in 9 dolara indirim kampanyası hangi ülkeleri kapsıyor?

AJet, Ankara’dan direkt sefer yaptığı destinasyonlara bir yenisini daha ekliyor. AJet, ekim ayında Başkent Ankara’dan Irak’ın Erbil kentine direkt seferler başlatıyor.

AJet Ankara’dan Erbil seferleri ne zaman başlıyor?

Erbil’e ilk seferi 26 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. AJet, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Erbil’e perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 2 günü sefer düzenleyecek. Seferlerin biletleri 79 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

AJet’in 9 dolara indirim kampanyası hangi ülkeleri kapsıyor?

AJet, Balkanlar dahil Avrupa seyahatlerinde 9 dolardan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in Viyana'dan Cenevre'ye, Berlin'den Zürih'e, Saraybosna'dan Üsküp'e kadar tüm Avrupa destinasyonlarını kapsayan kampanyası, kış seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor.

Kampanya ile satışa çıkarılan indirimli biletler, 3 Kasım 2025-29 Mart 2026'da Balkanlar dahil AJet'in tüm Avrupa seferlerinde kullanılabilecek.

#AJet
#Ankara
#Erbil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ Bursa su kesintisi listesi 25-26 Eylül: Bursa, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Mudanya’da sular ne zaman gelecek? İşte tam liste