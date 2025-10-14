AJet, yurt dışı uçuşlarında geçerli indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 34 ülkede 59 farklı şehre yapılacak seferlerde biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. AJet’in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, toplamda 150 bin koltuğu kapsayan özel bir kampanya düzenledi.