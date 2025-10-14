Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na uzanan 34 ülkede 59 şehre seferleri bulunan AJet, indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet, toplamda 150 bin koltuğu kapsayan özel bir kampanya düzenledi. Peki Ajet indirimli biletler ne kadar? Ajet yurt dışı indirim kampanyası hangi uçuşları kapsıyor?
AJet, yurt dışı uçuşlarında geçerli indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 34 ülkede 59 farklı şehre yapılacak seferlerde biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. AJet’in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, toplamda 150 bin koltuğu kapsayan özel bir kampanya düzenledi.
Ajet indirimli bilet kampanya tarihi ne zaman?
İndirimli biletler, 14 Ekim 2025 saat 11.00 ile 15 Ekim 2025 saat 23.59 arasında satışta olacak. Satın alınan biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerinde geçerli olacak.
Ajet indirimli biletler ne kadar?
Kampanya dahilinde “Basic” biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, diğer bilet türlerinde de avantajlı fiyatlar geçerli olacak.
Ecojet bilete 9 dolardan,
Flex bilete 29 dolardan,
Premium bilete ise 39 dolardan geçiş yapılabilecek.
Biletler; AJet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek.
Ajet indirimli bilet kampanyası hangi uçuşları kapsıyor?
Ajet indirimli kampanyasının kurul ve koşulları:
Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 14 Ekim 2025 11:00’da satışa sunulacaktır.
Kampanya ücretleri 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Cezayir, Irak, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları ve Türkiye çıkışlı Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Cezayir, Irak, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan varışlı uçuşları kapsamaktadır.