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AK Parti Avcılar belediye başkan adayı kim oldu?

2024 Yerel seçim tarihi yaklaşırken İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti’nin kalelerinden biri olarak gösterilen Avcılar'da kimi, hangi imi aday gösterdiği merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. Şimdi gözler Avcılar adayında. Peki AK Parti Avcılar belediye başkan adayı kim oldu? İstanbul Avcılar AK Parti belediye başkan adayı kimi gösterdi? İşte detaylar.

14:36 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Avcılar belediye başkan adayı kim oldu?
AK Parti Avcılar belediye başkan adayı kim oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra İstanbul ilçe AK Parti belediye başkan adayları kim olacağı merak ediliyordu. AK Parti’nin Avcılar belediye başkan adayı belli oldu. Peki AK Parti Avcılar Belediye Başkanı adayı kim oldu?

AK PARTİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Avcılar belediye başkan adayı Abdullah Küçükoğlu oldu.

ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU KİMDİR?

Abdullah Küçükoğlu 1978 yılında Ankara, Çankaya dünyaya gelmiştir. Egitimini Uludağ Üniversitesi iktisat fakültesi, Maliye bölümünde tamamlamıştır. 2001 yılında AK Partinin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlamış ve 22 yıldır çeşitli kademelerde görev almıştır.

İlçe yönetim kurulu üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, İBB. Başkanlık Divan katipliği ve İBB. Deprem Doğal Afet Komisyon üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu üyeliği, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. İstanbul ve Bulgaristan'da bulunan tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapmaktadır. Evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.



#Avcılar
#AK Parti
#belediye başkan adayları
#İstanbul
19 saat önce
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