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AK Parti Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan milletvekili aday listesi netleşti

2023 milletvekili genel seçimlerinde TBMM’ye girmek için yarışacak AK Parti milletvekili adayları belli oldu. AK Parti, 600 kişilik milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu listeye giremedi. Selami Altınok Erzurum 1. sırada yer alırken, Erzincan’da ise Süleyman Karaman 1. sırada listeye gerdi. Peki, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan milletvekili adayları kimdir? İşte AK Parti 2023 Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Ardahan, Bayburt adayları tam liste.

16:31 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Seçim 2023: AK Parti Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan adayları tam listesi

Seçim 2023: AK Parti Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan adayları tam listesi

AK Parti'de aday isimleri belli oldu. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Tuğrul Türkeş Ankara 1. Bölge 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1. sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.

Listelerinde 113 kadın ve 5 engelli adaya yer veren AK Parti'de en genç aday İzmir 1. bölgeden 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise İstanbul 3. bölgeden 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. Peki, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Ardahan, Bayburt milletvekili adayları kimdir? İşte AK Parti 2023 Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan adayları tam liste.

AK Pari Erzurum milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi

  1. ERZURUM 1 SELAMİ ALTINOK
  2. ERZURUM 2 FATMA ÖNCÜ
  3. ERZURUM 3 MEHMET EMİN ÖZ
  4. ERZURUM 4 ABDURRAHİM FIRAT
  5. ERZURUM 5 AYŞE DENİZ ÇELİK
  6. ERZURUM 6 MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER

AK Pari Erzincan milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi

  1. Süleyman Karaman
  2. Mehmet Cavit Şireci

AK Pari Gümüşhane milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi

  1. Celalettin Köse,
  2. Ünal Yılmaz

AK Pari Ardahan milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi

  1. Kaan Koç
  2. Güven Karakoyun

AK Pari Bayburt milletvekili adayı 14 Mayıs 2023 seçimi

Orhan Ateş

AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.


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