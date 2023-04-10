Seçim 2023: AK Parti Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan adayları tam listesi
AK Parti'de aday isimleri belli oldu. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Tuğrul Türkeş Ankara 1. Bölge 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1. sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.
Listelerinde 113 kadın ve 5 engelli adaya yer veren AK Parti'de en genç aday İzmir 1. bölgeden 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise İstanbul 3. bölgeden 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. Peki, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Ardahan, Bayburt milletvekili adayları kimdir? İşte AK Parti 2023 Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan adayları tam liste.
AK Pari Erzurum milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi
- ERZURUM 1 SELAMİ ALTINOK
- ERZURUM 2 FATMA ÖNCÜ
- ERZURUM 3 MEHMET EMİN ÖZ
- ERZURUM 4 ABDURRAHİM FIRAT
- ERZURUM 5 AYŞE DENİZ ÇELİK
- ERZURUM 6 MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER
AK Pari Erzincan milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi
- Süleyman Karaman
- Mehmet Cavit Şireci
AK Pari Gümüşhane milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi
- Celalettin Köse,
- Ünal Yılmaz
AK Pari Ardahan milletvekili adayları 14 Mayıs 2023 seçimi
- Kaan Koç
- Güven Karakoyun
AK Pari Bayburt milletvekili adayı 14 Mayıs 2023 seçimi
Orhan Ateş