AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. 2024 yerel seçimlerinde AK Parti listesinde yarışacak Güngören belediye başkan adayı da netleşti. Peki Güngören AK Parti belediye başkan adayı kim oldu, AK Parti Güngören'de kimi day gösterdi? İşte Güngören aday ismi ve biyografisi.

İstanbul gençlik kollarında 2008'de aktif çalışmalara başlayan, yönetim ve yürütme kurullarında birçok görev üstlenen Demir, 6 Mayıs 2018'deki İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Demir, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti adayı olarak Güngören Belediye Başkanlığına seçildi. İleri düzeyde Almanca, orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Demir, evli ve dört çocuk babası.