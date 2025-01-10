Mersin'in Akdeniz Belediyesi başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile bazı meclis üyeleri gözaltına alındı. Peki Akdeniz belediyesi hangi partide? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Akdeniz Belediyesi’ni kim hangi parti kazandı?
Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Peki Akdeniz Belediyesi hangi partide? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Akdeniz Belediyesi'ni kim hangi parti kazandı? İşte detaylar.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı.
Hoşyar Sarıyıldız tutuklandı mı?
Soruşturma kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.
Mersin Akdeniz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’nin adayı Hoşyar Sarıyıldız oyların % 36,9’unu alarak Akdeniz belediye başkanı seçilmişti. AK Parti’nin adayı Mustafa Muhammet Gültak % 30,4, CHP’nin adayı Nesibe Teker Hazim ise % 23,5 oranında oy almıştı.