AKSARAY SEÇİM SONUÇLARI 2023 Aksaray’da AK Parti, MHP ve CHP kaç milletvekili çıkardı, ne kadar oy aldı
Türkiye’de 64 milyon seçmen 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti. Aksaray’da, 257 bin 666 kişi oy kullandı. Saat 17.00 itibariyle oy verme işleminin sonlanmasının ardından YSK il il Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarını açıkladı. İşte Aksaray partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları.
AKSARAY’DA AK PARTİ, MHP VE CHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI, NE KADAR OY ALDI?
Aksaray’da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti 2, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
Seçmen sayısının 296 bin 566 olduğu Aksaray'da, 257 bin 666 kişi oy kullandı. 250 bin 917 oy geçerli, 6 bin 745 geçersiz sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 109 bin 790, MHP 53 bin 142, İYİ Parti 63 bin 283 oy aldı.
Buna göre; AK Parti'den Cengiz Aydoğdu ile Hüseyin Altınsoy, MHP'den Ramazan Kaşlı, İYİ Parti'den Turan Yaldır milletvekili seçildi. Cumhur İttifakı 162 bin 932, Millet İttifakı ise 63 bin 238 oy aldı.
AKSARAY’DA SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CENGİZ AYDOĞDU
1958 yılında Aksaray'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Kaymakamlık, vali yardımcılığı, bazı kamu kurumlarda daire başkanlığı, genel müdürlük yapan Aydoğdu, Artvin ve Kırklareli valiliklerinde bulundu. 26'ncı ve 27'ncı dönemde Aksaray Milletvekili olan Aydoğdu, evli ve 2 çocuk babası.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ALTINSOY
1975 yılında Aksaray'da doğdu. 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Mali müşavirlik yapan Altınsoy, Aksaray Belediyesi Meclis Üyeliği, Başkan Yardımcısı ve Vekilliği görevlerini yürüttü. 2017 Eylül -2023 Ocak yılları arasında AK Parti Aksaray İl Başkanlığı yaptı. Altınsoy, evli ve 3 çocuk babası.
MHP MİLLETVEKİLİ RAMAZAN KAŞLI
1969 yılında Aksaray'da doğdu. 1986 yılında Aksaray Ticaret Meslek Lisesi'ni bitiren Kaşlı, ayakkabı ve nakliye sektöründe ticari faaliyetler yürüyor. 27'nci dönem Aksaray Milletvekili olan Kaşlı, evli ve 2 çocuk babası.
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ TURAN YALDIR
1984 yılında Aksaray'da doğdu. Aksaray Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Meslek hayatına inşaat sektöründe devam etti. 25'inci dönemde MHP'den Aksaray milletvekilliği yaptı. Evli ve 2 çocuk babası.