NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2023: Nevşehir’de AK Parti, MHP ve CHP kaç milletvekili çıkardı, ne kadar oy aldı?

Türkiye’de 64 milyon seçmen 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti. Nevşehir'de, 204 bin 104 kişi sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle oy verme işleminin sonlanmasının ardından YSK il il Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları nı açıkladı. İşte Nevşehir partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları.

NEVŞEHİR’DE AK PARTİ, MHP VE CHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI, NE KADAR OY ALDI?

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan kesin sonuçlarına göre Nevşehir’de; AK Parti 2, MHP ise 1 milletvekilliği kazandı. MHP'den milletvekili seçilen Filiz Kılıç, kentte ilk kez seçilen kadın milletvekili oldu.

Seçmen sayısının 225 bin 497 olduğu Nevşehir'de, 204 bin 104 kişi sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; kullanılan oyların 199 bin 220'si geçerli sayıldı. AK Parti 78 bin 266, MHP ise 41 bin 18 oy aldı. Bu sonuçlara göre; AK Parti'den Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, MHP'de ise Filiz Kılıç milletvekili oldu. Kılıç, kentte ilk kez seçilen kadın milletvekili oldu.

NEVŞEHİR’DE SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?





AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN ÖZGÜN

1977 yılında Nevşehir' de doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Nevşehir Lisesi'nde, üniversite eğitimini 1994-1998 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı. AK Parti Nevşehir il ve ilçe teşkilatlarının kurulmasının ardından Kapucubaşı Mahallesi Parti Temsilciliği ile siyasi hayatına başladı. 2003-2006 yılları arasında AK Parti Gençlik Kolları Yürütme Kurulu üyeliği yapan Özgün; 2012-2013 yılları arasında AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatına devam etti. 2014-2018 yılları arasında İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. 2021-2023 yılları arasında Nevşehir AK Parti İl Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası.





AK PARTİ MİLLETVEKİLİ EMRE ÇALIŞKAN

19 Mayıs 1985 tarihinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ve ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü bitirdi. AK Parti 6. Olağan Büyük Kongrede ‘Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi’ seçilerek 2018-2021 yılları arasında bu görevi yürüttü. Çok iyi derecede İngilizce biliyor. Çalışkan, yurt dışında ve yurt içinde hastane işletmeleri bulunan bir sağlık grubunda yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcısı olarak iş hayatına devam ediyor, evli ve 1 çocuk babası.





MHP MİLLETVEKİLİ FİLİZ KILIÇ

Prof. Dr. Filiz Kılıç, 1964 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. 1987 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1995 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında da profesör unvanını almaya hak kazandı. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK) üyeliği, yönetim kurulu üyelikleri, bölüm başkan yardımcılığı, proje başkan ve yardımcılıkları görevlerinde bulundu. 2008 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurucu rektörlüğüne atandı. Rektörlük süresi dolduğu için 10.3.2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan Prof. Dr. Mazhar Bağlı'ya görevini teslim etti. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Filiz Kılıç, evli ve 2 çocuk annesi.







