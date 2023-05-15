Türkiye’de 64 milyon seçmen 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti. Ordu’da 517 bin seçmen vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle oy verme işleminin sonlanmasının ardından YSK il il Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarını açıkladı. İşte Ordu partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları.

ORDU’DA AK PARTİ, MHP VE CHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI, NE KADAR OY ALDI?

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde AK Parti 226 bin 321, CHP 121 bin 201 ve MHP 63 bin 946 oy aldı. Ordu’da Cumhur İttifakı 306 bin 72 oy alırken, Millet İttifakı 171 bin 172 oy aldı.

Seçim sonuçlarına göre AK Parti’den Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer (53), İbrahim Ufuk Kaynak (62), Mustafa Hamarat (51), CHP’den Seyit Torun (55), Mustafa Adıgüzel (56) ve MHP’den Naci Şanlıtürk (54) milletvekili oldu. Bu sonuçlarla AK Parti, CHP ve MHP, bir önceki seçime göre milletvekili sayısını korudu.

ORDU'DA SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MAHMUT ÖZER

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut Özer, İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktorasını KTÜ'de tamamlamıştır. 2010-2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 2015- 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır. Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır. Özer, 2018- 2021 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 6 Ağustos 2021 tarihinde Millî Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.





AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İBRAHİM UFUK KAYNAK

1961 yılında Ordu’da doğan İbrahim Ufuk Kaynak, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Victoria Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Asya Çalışmalarında Medeniyetler Arası Çatışma konusunda çeşitli araştırmalar yapmıştır. Arkeolog ve sanat tarihçisi olan Kaynak, 1990 yılında Refah Partisi Bolu Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu ve Meclis Başkan Vekili Yasin Hatipoğlu’nun danışmanlığını yapmıştır. Melbourne AK Parti Başkan Yardımcısı ve Sandık Komisyonu Başkanı olarak çalışmıştır.





AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA HAMARAT

21 Temmuz 1972 yılında Ordu’nun Akkuş ilçesinde doğan Mustafa Hamarat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 2002 seçimlerinde Ak Parti Ordu listesinden milletvekili adayı gösterilmiş, seçilememiştir. 2004 yerel seçimlerinde Ümraniye Belediye başkanlığı için aday adayı olmuştur. 2007 seçimlerinde Ordu Milletvekili seçilmiştir, TBMM’de 23’üncü ve 24’üncü Dönem AK Parti Ordu Milletvekili olarak görev yapmıştır. Milletvekilliği süresince; Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Bayındırlık İmar Ulaşım ve Turizm Komisyonu üyeliğinde bulunmuştur. Türkiye-Sri Lanka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı yapmıştır. 2011-2013 yıllarında TBMM Başkanlık Divanı Kâtip üyesi olarak görev yapmıştır. Evli ve 5 çocuk babasıdır.





CHP MİLLETVEKİLİ SEYİT TORUN

1 Şubat 1968 yılında Ordu’nun Ulubey ilçesinde doğan Seyit Torun, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden (1990) mezun oldu. Seyit Torun, 1994 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ulubey Belediye Başkanı seçilmiştir. 1999 Yerel Seçimleri'ne CHP'nin Ordu belediye başkan adayı olarak katılmıştır. 2004 yılında Demokratik Sol Parti'ye geçen Seyit Torun, 2004 yerel seçimlerinde DSP'den Ordu belediye başkanı seçilmiştir. Seyit Torun, 2009 yerel seçimlerine de aday olduğu DSP’den üst üste ikinci kez Ordu belediye başkanı seçilmiştir. Ocak 2011'de tekrar CHP'ye katılmıştır. Almanya ve Hollanda'da belediyecilik konusunda akademik çalışmalar yapmıştır. Sosyal ve kültürel amaçlı vakıflarda başkan olarak görev almıştır. 25’inci, 26’ncı ve 27’inci Dönemde Ordu Milletvekili seçilmiştir. Torun, evli ve 1 çocuk babasıdır.









CHP MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ADIGÜZEL

1 Ocak 1967 yılında Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde doğan Mustafa Adıgüzel, Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesini (1985) bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde devam etmiştir. Tıp eğitimine 1987 yılında Cumhuriyet Üniversitesi’nde başlamıştır ve 1993’de 19 Mayıs Üniversitesinde tamamlamıştır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur; ancak seçilememiştir. 25. ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçilmiştir. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, (10 / 184, 185, 281, 403, 585, 604, 734, 914, 915, 917, 920, 921) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesidir. Adıgüzel, evli ve 2 çocuk babasıdır.





MHP MİLLETVEKİLİ NACİ ŞANLITÜRK

20 Ocak 1969 yılında İstanbul’da doğan Naci Şanlıtürk, aslen Ordu’nun Kabadüz ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde eğitim hayatını sürdürmektedir. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde, 2018 yılı 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmuştur. MHP Genel Merkezi tarafından 5 Ağustos 2020 tarihinde yeniden Ordu İl Başkanlığı görevine getirilmiştir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olan Şanlıtürk, 1 Aralık 2022 tarihinde il başkanlığından istifa etmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.











