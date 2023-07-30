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ÖSYM ALES/2 sınav tarihi, ALES sınavı sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2023-ALES/2 için araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, ALES sınav tarihi belli oldu. ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak. Peki, ALES/2 ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

16:38 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
ALES/2 ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (ÖSYM 2023 ALES/2 sınav tarihi)

ALES/2 ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (ÖSYM 2023 ALES/2 sınav tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar için
tarafından düzenlenen sınavdır.

ALES/2 ne zaman ne zaman?

ÖSYM'nin takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2023 ALES/2 sınavı bu yıl 20 Ağustos'ta yapılacak. ALES sınav giriş yerlerinin de sınavdan 10 gün önce yani 10 Ağustos haftasında yayımlanması bekleniyor.

ALES 3 ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak?

ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

ALES/3 geç başvuru günü ne zaman?

Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

ALES/3 başvuru ücreti ne kadar?

ALES 3 başvuru ücreti olarak 260 lira ödenecek.

ALES sınav oturumları hangileridir?

ALES, iki oturumdan oluşmaktadır:

Sözel Yetenek Testi (SÖZ)

Sayısal Yetenek Testi (SAYI)

SÖZ testinde, adaylara Türkçe, Edebiyat, Mantık, Sözel Mantık, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları konularından sorular sorulur. SAYI testinde, adaylara Matematik, Geometri ve Problemler konularından sorular sorulur.

ALES'e kimler girebilir?

ALES'e, herhangi bir lisans programından mezun olmuş veya olabilecek durumda olan, yurt dışında lisans eğitimi görmüş fakat denklik belgesi almış olan herkes girebilir. ALES'e girmek için belirlenmiş bir yaş kısıtlaması yoktur.

ALES puanı niçin kullanılır?

ALES puanı, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitime giriş için kullanılır. Ayrıca, ALES puanı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında memur ve uzman kadrolarına atanmak için de kullanılır.



#ALES
#ALES sınav giriş yerleri
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