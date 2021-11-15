Özgün Alparslan Büyük Selçuklu 2 Bölüm 2 Fragmanı yayınlandı
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Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizi, her pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Haberimizde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 2. Bölümünün 2. Fragmanını izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
​Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden bir kare.

Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapısını Türklere açtığı 1048-1071 yılları arasındaki kutlu yolculuğunun anlatıldığı dizi, her pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür gibi başarılı isimlerin rol aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini 2. Bölümü bugün ekrana gelecek.

Alparslan Büyük Selçuklu 2. Bölüm 2. Fragman

Alparslan: Büyük Selçuklu

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin oyuncu kadrosunda ise, ayrıca, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan ve Onur Ayçelik yer alıyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 2. Bölüm 1. Fragmanı
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