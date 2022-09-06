Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Reyting listesi alt üst olacak!

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon 28. bölüm ile gümbür gümbür geliyor. 2020-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizinin devamı niteliğinde olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda da gönülleri feth edecek. Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni olan dizi 2. sezona bomba gibi giriş yapıyor. Aksiyon dolu sahneleri ile ekranlara gelecek olan dizinin başlama tarihi araştırılıyor. Akça Hatun karekterini oynayan Fahriye Evcen’in diziye veda etmesinden sonra yeni sezon oyuncuları da merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 2. yeni sezon ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi belli oldu mu, diziye katılan oyuncular kimler? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 28. Bölüm Fragmanı.