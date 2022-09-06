Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Reyting listesi alt üst olacak!

Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alındığı dizinin 2. sezonu iple çekiliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezona girmeye hazırlanıyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman başlayacak?
Başrolünde Barış Arduç'un bulunduğu dizinin yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı.
28. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yine heyacan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Alparslan Büyük Selçuklu 2. yeni sezon 19 Eylül Pazartesi günü ekrana gelecek.
Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler?
Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezon oyuncuları da belli olmaya başladı. Dizinin kadrosuna Kayra Zabcı dışında Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman'da katıldı.
Alparslan Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir.
Alparslan: Büyük Selçuklu 28. Bölüm Fragmanı