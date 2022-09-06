Özgün Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Reyting listesi alt üst olacak
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Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Reyting listesi alt üst olacak!

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon 28. bölüm ile gümbür gümbür geliyor. 2020-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizinin devamı niteliğinde olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda da gönülleri feth edecek. Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni olan dizi 2. sezona bomba gibi giriş yapıyor. Aksiyon dolu sahneleri ile ekranlara gelecek olan dizinin başlama tarihi araştırılıyor. Akça Hatun karekterini oynayan Fahriye Evcen’in diziye veda etmesinden sonra yeni sezon oyuncuları da merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 2. yeni sezon ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi belli oldu mu, diziye katılan oyuncular kimler? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu 28. Bölüm Fragmanı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon oyuncuları kimler?
Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon yeni bölüm

Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alındığı dizinin 2. sezonu iple çekiliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezona girmeye hazırlanıyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman başlayacak?

Başrolünde Barış Arduç'un bulunduğu dizinin yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı.

28. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi yine heyacan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Alparslan Büyük Selçuklu 2. yeni sezon 19 Eylül Pazartesi günü ekrana gelecek.

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları
Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler?

Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezon oyuncuları da belli olmaya başladı. Dizinin kadrosuna Kayra Zabcı dışında Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman'da katıldı.

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncusu
Alparslan Büyük Selçuklu oyuncusu

Alparslan Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir.

Alparslan: Büyük Selçuklu 28. Bölüm Fragmanı


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