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Altının gram fiyatı 1.255 lira seviyesinden işlem görüyor

Altın kaç TL sorusu Pazar günü yapılan seçimin ardından haftanın ilk gününde merak edilen konular arasında yerini aldı. Altının gram fiyatı, 29 Mayıs Pazartesi yani bugün 1.255 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.250 liradan tamamlamıştı. Peki altında beklentiler ne, yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte soruların yanıtları.

11:14 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Altın bugün kaç TL? Altın yükselecek mi düşecek mi?

Altın bugün kaç TL? Altın yükselecek mi düşecek mi?

Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.255 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,3 artışla 1.947 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.946 dolardan alıcı buluyor. Peki altında beklentiler ne? İşte detaylar.

ALTIN KAÇ TL?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.255 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.255 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.060 lira, Cumhuriyet altını da 8.330 liradan satılıyor.

ALTINDA BEKLENTİLER NE, YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Küresel piyasalarda ABD'deki borç limiti krizinde taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığına yönelik açıklamalar risk iştahını artırırken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamalar yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin enflasyonun beklenen hızda düşmediğine işaret ettiğini belirterek, ekonomik aktivitenin öngörülen şekilde yavaşlamamasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin yüzde 62 seviyesine çıktığını bildirdi.

ABD'de borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.970 ve 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN VE DOLAR YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamasında, “Kısa vadeli pozitif seyir, yatırımcılara fırsat sunmuş olacak. Döviz ile ticaret yapan, döviz ve altın alımı için fırsat kollayanlar şanslı” diyerek yorumuna devam eden uzman isim, “Kısa vade için fiziki tarafta dolar/TL kurunda 20,68, 20,20 ve 20 lira seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Altının gram fiyatında 1.350 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Sanalda bu rakamlar daha da gerilecektir. Ancak sanal ortamda işler biraz karışık. Ons altında 1.910-1.995 dolar aralığını takip edeceğim. ABD’de borç krizi çözüme kavuşuyor. Tepki yükselişi bekliyorum. Bu hafta Türkiye için pozitif. Önümüzdeki haftalara tekrar bakacağız” şeklinde konuştu.



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