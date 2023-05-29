Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamasında, “Kısa vadeli pozitif seyir, yatırımcılara fırsat sunmuş olacak. Döviz ile ticaret yapan, döviz ve altın alımı için fırsat kollayanlar şanslı” diyerek yorumuna devam eden uzman isim, “Kısa vade için fiziki tarafta dolar/TL kurunda 20,68, 20,20 ve 20 lira seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Altının gram fiyatında 1.350 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Sanalda bu rakamlar daha da gerilecektir. Ancak sanal ortamda işler biraz karışık. Ons altında 1.910-1.995 dolar aralığını takip edeceğim. ABD’de borç krizi çözüme kavuşuyor. Tepki yükselişi bekliyorum. Bu hafta Türkiye için pozitif. Önümüzdeki haftalara tekrar bakacağız” şeklinde konuştu.