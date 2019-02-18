Alya Villa Butik Otel

Alya - Halal Villa Hotel, Turunç'un yemyeşil ormanlık kırsalının çevrelediği tablo güzelliğindeki peyzajlı bahçelerde yer almaktadır. Otel ücretsiz Wi-Fi erişimi ve geniş balkonlara açılan klimalı odalarla hizmet vermektedir. Alya - Halal Villa Hotel'in süslü dekore edilmiş tüm odalarında tavandan tabana pencereler ve düz ekran TV mevcuttur. Bazı konaklama birimlerinde sezonluk hizmet veren açık özel yüzme havuzu, tam donanımlı mutfak ve yemek alanı bulunmaktadır. Tesisin restoranında bölgesel spesiyaliteler alakart olarak servis edilmektedir. Konuklar, Alya - Halal Villa Hotel'de ücretsiz özel otoparktan, 24 saat açık resepsiyondan ve çamaşırhane hizmetlerinden yararlanabilir. Turunç'un merkezi ve Akdeniz'e arabayla sadece 10 dakikada ulaşılabilir. Deniz kıyısına giden otobüsler tesis önünden sıklıkla geçmektedir. Tesisin denize 2km mesafesi olup, sahilde kendine ait plajı bulunmaktadır. Villalarda 3 yatak odası, 1 oturma odası ve 1 mutfak bulunmaktadır. 2 yatak odasında çift kişilik yatak, birinde 2 adet tek kişilik yatak mevcuttur. Maximum konaklama 8 yetişkin + 1 çocuk olarak yapılabilmektedir.