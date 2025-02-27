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Amasya namaz vakitleri, Amasya 2025 Ramazan imsakiyesi

Amasya namaz vakitleri, Amasya 2025 Ramazan imsakiyesi

14:5327/02/2025, четверг
G: 27/02/2025, четверг
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Amasya imsakiye
Amasya imsakiye

Amasya imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2025 güncel Amasya imsakiye namaz vakti ve diğer günlerdeki Amasya imsakiye namaz vakitleri.

Amasya namaz vakitleri ve Amasya Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.

AMASYA NAMAZ VAKİTLERİ 2025

Amasya iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Amasya Ramazan imsakiyesi ve Amasya iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İLK ORUÇ/ İLK SAHUR NE ZAMAN 2025?

Ramazan ayı bu yıl 1 Mart tarihinde başlayacak. 29 Şubat gecesini 1 Mart'a bağlayan gece ilk oruç için sahura kalkılacak.




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