THY Avrupa Ligi 3. haftasında Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, LDLC ASVEL ekibini konuk edecek. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 556. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 298 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu. Peki, Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.