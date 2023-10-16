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Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini konuk edecek. Anadolu Efes, LDLC ASVEL müsabakası ile Avrupa kupalarındaki 804. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 803 karşılaşmada 455 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı. Efes, Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında karşılaştığı İspanyol ekipleri Barcelona ve Real Madrid'e ise mağlup oldu. Peki, Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

11:26 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi 3. haftasında Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, LDLC ASVEL ekibini konuk edecek. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 556. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 298 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu. Peki, Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.

ANADOLU EFES - LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma,
saat 20.30
'da başlayacak ve
S SPORT
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 804. RANDEVU

Anadolu Efes, LDLC ASVEL müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 804. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 803 karşılaşmada 455 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 556. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 298 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu.



#Anadolu Efes
#LDLC ASVEL
#THY Avrupa Ligi
28 dakika önce
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