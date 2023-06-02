Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağının müjdesini vermişti. Asgari ücrette gözler 5 Haziran’da. TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak. Buna göre de asgari ücret tutarı netleşmeye başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zam için haziran ayında toplanacağı öğrenilirken konuşulan rakam da ortaya çıktı. Yurttaşlar, asgari ücrete ne zaman zam yapılacağını ve asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar.