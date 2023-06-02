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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Nisan'da hizmete açılan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 125 binden fazla kişinin seyahat ettiğini bildirdi. Ankara-Sivas Hızlı Tren hattı, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet vermişti. 12 saatlik Ankara ve Sivas arası seyahat süresini 2 saate düşürecek olan YHT Ankara Sivas hızlı tren hattı bilet fiyatları da belli oldu. Ankara-Yozgat hattı için ise 130 lira olarak belirlendi. Peki Ankara-Sivas Hızlı Tren bilet fiyatları ne kadar?

17:23 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları

Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na yolcuların yoğun ilgisi sürüyor. Ulaşımda Anadolu'ya hız ve konfor sağlayan hat, 27 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında ücretsizdi. Açıldığı günden bu yana 125 binden fazla yolcu hat ile ücretsiz seyahat etti.

Ankara-Sivas Hızlı Tren bilet fiyatları ne kadar?

Açılışa özel halkın hizmetine bir ay boyunca ücretsiz sunulan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferleri 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren seferlerine ücretli olarak devam edecek. Bu tarihten itibaren hızlı trenden yararlanacak yolcular için ücret tarifesi belli oldu.

  • Hattın merakla beklenen bilet fiyatı 240 lira olarak açıklandı. Seyahat ücreti Ankara-Yozgat hattı için 130 lira, Yozgat-Sivas hattı için ise 170 lira olarak belirlendi.

YHT ile Ankara-Sivas arası kaç saat?

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile seyahat süresi 12 saatten 2 saate düştü. Proje sayesinde 1 milyon 400 bin kişiye hızlı trenle seyahat etme imkanı sunuldu.

Ankara-Sivas Hızlı Tren durakları ve güzergahı

  1. Elmadağ
  2. Kırıkkale
  3. Yerköy
  4. Yozgat
  5. Sorgun
  6. Akdağmadeni
  7. Yıldızeli
  8. Sivas

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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları belli oldu