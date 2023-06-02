Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na yolcuların yoğun ilgisi sürüyor. Ulaşımda Anadolu'ya hız ve konfor sağlayan hat, 27 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında ücretsizdi. Açıldığı günden bu yana 125 binden fazla yolcu hat ile ücretsiz seyahat etti.
Ankara-Sivas Hızlı Tren bilet fiyatları ne kadar?
Açılışa özel halkın hizmetine bir ay boyunca ücretsiz sunulan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferleri 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren seferlerine ücretli olarak devam edecek. Bu tarihten itibaren hızlı trenden yararlanacak yolcular için ücret tarifesi belli oldu.
- Hattın merakla beklenen bilet fiyatı 240 lira olarak açıklandı. Seyahat ücreti Ankara-Yozgat hattı için 130 lira, Yozgat-Sivas hattı için ise 170 lira olarak belirlendi.
YHT ile Ankara-Sivas arası kaç saat?
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile seyahat süresi 12 saatten 2 saate düştü. Proje sayesinde 1 milyon 400 bin kişiye hızlı trenle seyahat etme imkanı sunuldu.
Ankara-Sivas Hızlı Tren durakları ve güzergahı
- Elmadağ
- Kırıkkale
- Yerköy
- Yozgat
- Sorgun
- Akdağmadeni
- Yıldızeli
- Sivas