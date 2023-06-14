|
Özgün

Başkentteki hayvan pazarlarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Kurban bayramına günler kala Ankara'da kurban pazarlarında vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Kurban Bayramı öncesinde Ankara'da kurulan hayvan pazarları, bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenlerle satıcılar arasındaki pazarlıklara sahne oluyor.

09:29 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kurbanlık satışı

Kurbanlık satışı

Kars, Erzurum, Ağrı, Muş, Ardahan, Erzincan, Çorum, Yozgat, Tokat, Çankırı ve Amasya gibi illerden başkente gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı.

Sincan'daki Çimşit Hayvan Pazarı'nda, alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlık yapılıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gelen besici Erol Aras, bu yıl satışlarının iyi olduğunu, çadırındaki kurbanlıklarından geriye 7 hayvanının kaldığını söyledi.

Büyükbaş kurbanlıkları 80 bin lira ile 110 bin lira arasında sattıklarını ifade eden Aras, satışlardan memnun olduğunu söyledi.

"Dişi çıkmayan hayvan kurban olmaz"

Kurban alırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin Aras, "Kurbanın dişinin çıkıp çıkmadığına dikkat edilsin. Dişi çıkmayan hayvan kurban olmaz. Hayvanlarda yara, bere olmayacak. Gözünden yaş akıp akmadığına dikkat edilsin." dedi.

Faik Dağ ise satışlardan memnun olduğunu, kurbanlıkları 45 ila 110 bin lira arasında satışa sunduğunu belirtti.

Kars'ta besicilik yaptığını ifade eden Dağ, 40 hayvan getirdiğini, geriye 15 hayvan kaldığını söyledi.

Bu hafta kurbanlıkların tamamının satılacağını öngördüğünü belirten Dağ, "Hayvanın diş açıp açmadığına ve yapısına dikkat edilmeli. Diş açmamış hayvandan kurban olmaz." dedi.



#kurban bayramı
#kurban pazarı
#Kurbanlık
#satış
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran'da gerçekleşecek