Ankara'da sıcaklıkların birden düşmesi ile beraber gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentte yaşayan öğrenci ve veliler okullar tatil olacak mı sorusunu merak ediyor. Ankara'da yarın 20 Mart Perşembe günü okullar tatil edilecek mi? İşte detaylar...