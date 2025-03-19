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Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Yarın okullar tatil edilecek mi?

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! Yarın okullar tatil edilecek mi?

Tuğba Güner
12:5019/03/2025, среда
Yeni Şafak
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Ankara
Ankara

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi. Bugün 48 kent için alarm verildi. Kar, sağanak ve fırtına uyarısı yapan yetkililer başkent için bugün ve yarın kar uyarısında bulundu. Ankara'da sıcaklıkların düşmesiyle sahur vakti kar yağışı etkili oldu. Peki, Ankara'da yarın 20 Mart'ta okullar tatil edilecek mi? İşte ayrıntılar...

Ankara'da sıcaklıkların birden düşmesi ile beraber gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentte yaşayan öğrenci ve veliler okullar tatil olacak mı sorusunu merak ediyor. Ankara'da yarın 20 Mart Perşembe günü okullar tatil edilecek mi? İşte detaylar...

Ankara'da yarın 20 Mart'ta okullar tatil edilecek mi?

Ankara'da kar tatili olup olmadığı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Ankara'da yağış devam edecek mi?

Yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.



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