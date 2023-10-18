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Antalya’da kontrolden çıkan otomobil tünelde takla attı: 2 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesi D-400 karayolu üzerinde 2’inci tünelde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Kazadan sonra trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. İşte detaylar.

11:32 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Antalya haberleri

Antalya haberleri

’nın Alanya ilçesi D-400 karayolu üzerinde 2’inci tünelde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza saat 03.00 sıralarında Alanya ‘nın Elikesik Mahallesi 2. Tünelde meydana geldi. Ahmet Göknar (48) idaresindeki 07 YIY 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından takla atlı.

Kazada araç sürücüsü Göknar ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Kaya (48) hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.

Kazadan sonra trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.




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