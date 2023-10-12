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Antalya'da arazi meselesi nedeniyle silahlı çatışma: Yaralı astsubaylar var iki kişi hayatını kaybetti

Antalya'da iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışma nedeniyle iki kişi hayatını kaybederken, ikisi kavgaya müdahale eden astsubay olmak üzere toplam yedi kişi yaralandı.

23:39 . 12/10/2023 الخميس
IHA
Antalya'da iki aile arasındaki silahlı çatışmanın altından ’arazi’ meselesi çıktı.

Antalya'da iki aile arasındaki silahlı çatışmanın altından ’arazi’ meselesi çıktı.

Antalya’nın Serik ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, ikisi kavgaya müdahale eden astsubay olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.


Olay, Serik ilçesine bağlı Zırlankaya Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında arazi meselesi yüzen çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya giden jandarma ekipleri de silahlı kavganın arasında kaldı.

Yaralı astsubayın hayati tehlikesi var

Olayda ağır yaralanan Ahmet Yavuz (56), eski eşi Şerife Bozkurt (46) kaldırıldıkları Serik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin cenazeleri morga konuldu.


Yine kavgada Tolgahan Y. (25), Ali G. (43), Feridun Ş. (63), oğlu İdris Ş. (36) ile kızı Zübeyde Ş. (35) ile kavgayı ayırmak için gelen Jandarma Astsubay Y.O. (26) ve Jandarma Astsubay Ö.F.A. (26) yaralandı. Yaralılar Serik ve Antalya’daki hastanelere kaldırılırken, yaralanan astsubay Y.O.’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Antalya
#Arazi Kavgası
#Silahlı Çatışma
#Astsubay
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