|
Özgün

Antalyaspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Antalyaspor evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde namağlup yoluna devam eden son şampiyon Galatasaray, Antalyaspor’a rakip olduğu son 14 Süper Lig maçını kaybetmedi. Nuri Şahin yönetiminde Antalyaspor’un bugün nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak ediliyor. Antalyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

13:39 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Antalyaspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Antalyaspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Bu sezon evinde oynadığı ilk üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar almaya çalışacak. Antalyaspor'a rakip olduğu son 14 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray, liderlik yarışında yara almadan yoluna devam etmek istiyor. Antalyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ANTALYASPOR

1 Helton Leite

7 Bünyamin Balcı

11 Güray Vural

21 Ömer Toprak

89 Veysel Sarı

6 Erdal Rakip

8 Dario Saric

22 Sander Van de Streek

9 Adam Buksa

10 Sam Larsson

29 Sagiv Jehezkel

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

6 Davinson Sanchez

23 Kaan Ayhan

93 Sacha Boey

8 Kerem Demirbay

20 Tete

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

14 Wilfried Zaha

ANTALYASPOR - GALATASARAY CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



#Antalyaspor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kassam Tugayı nedir, kimi destekliyor, kaç üyesi var?