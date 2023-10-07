Antalyaspor - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Bu sezon evinde oynadığı ilk üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar almaya çalışacak. Antalyaspor'a rakip olduğu son 14 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray, liderlik yarışında yara almadan yoluna devam etmek istiyor. Antalyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.