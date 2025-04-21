Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vizelerini atlatan açıköğretimliler, şimdiden bu dönemin final sınav hazırlıklarına başladı. AÖF vize sınavı 19-20 Nisan 2025 Cumartesi ve Pazar günü yapıldı. Vize sınavının ardından öğrenciler şimdi de final sınav tarihlerini sorguluyor. Peki AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?

AÖF FİNALLERİ NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı yani finaller, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı. Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin mayıs ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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