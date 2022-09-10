AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme işlemleri 2022

Açıktan üniversite tamamlamak isteyen öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihleri araştırması yapıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte konuya dair tüm ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları başladı.

AÖF KAYITLARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri, 3 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

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Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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