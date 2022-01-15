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AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF'ten açıklama geldi

AÖF sonuçları için bekleyiş sürüyor. 8-9 Ocak tarihlerinde yüz yüze olarak yapılan Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının sonuçları milyonlarca açıköğretim öğrencisi tarafından merakla bekleniyor. Peki AÖF final sınavı açıklandı mı? 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF'ten son dakika sınav sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖFten açıklama geldi
AÖF

AÖF sınav sonuçları için yüz binlerce öğrencinin bekleyişi sürüyor. Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları, 8-9 Ocak tarihlerindeki oturumlarla tamamlandı. Öğrencilerin gözü kulağı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılacak olan "AÖF sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak Anadolu Üniversitesi tarafından da açıklama geldi:

  • "Anadolu Üniversitesinin twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi sınav sonuçları, sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz. Açıklamalarına yer verildi.".

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

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