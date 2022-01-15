AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF'ten açıklama geldi

AÖF sınav sonuçları için yüz binlerce öğrencinin bekleyişi sürüyor. Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları, 8-9 Ocak tarihlerindeki oturumlarla tamamlandı. Öğrencilerin gözü kulağı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılacak olan "AÖF sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi.
AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak Anadolu Üniversitesi tarafından da açıklama geldi:
- "Anadolu Üniversitesinin twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi sınav sonuçları, sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz. Açıklamalarına yer verildi.".
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF güz dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.
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