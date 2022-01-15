AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF'ten açıklama geldi

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Yunan Dışişleri Danışmanı İoakimidis: Türkiye'yi engelleme çabalarımız etkisiz ve imkansız

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Profesör Panagiotis İoakimidis, çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Yunanistan’ın Türkiye’yi engelleme çabaları için “çıkmaz sokaktır, etkisizdir, imkansızdır” dedi. Bu amaç için ülkesinin çok fazla kaynak israf ettiğini söyleyen İoakimidis, "Bunu ne kadar erken anlarsak o kadar iyi. Türkiye zaten bölgesel bir güç. Diyalog yoluna gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.