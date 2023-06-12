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AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları bugün sona eriyor. AÖF yaz okulu için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri belli oldu. Üniversitenin akademik takvimine göre bahar dönemi sonu sınavları 3-4-Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı. 2023 bahar dönemi sona ererken öğrenciler yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. AÖF yaz okulu ne zaman, online mı yapılacak?

10:08 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AÖF

AÖF

AÖF yaz okulu sınav bilgileri 2023! 2022-2023 AÖF ya okulu kayıtları ne zaman? sorusu binlerce öğrencinin gündeminde. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu kayıtları3-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi yaz okulu 7 hafta sürecek. Eğitim tamamlandıktan sonra öğrenciler sınava alınacak.



#aöf
#aöf yaz okulu
#açık öğretim fakültesi
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