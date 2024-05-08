|
Özgün

Açık Lise 3. dönem sınavları hangi tarihte, kayıt yenileme işlemi ne zaman bitiyor? AÖL sınav tarihleri takvimi

AÖL 3. dönem sınav takvimi, ikinci dönemim tamamlanmasının ardından merak ediliyor. Açık lise 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 13 Mayıs'ta sona erecek. MEB tarafından her yıl açıktan lise eğitimi alan öğrenciler için AÖL 3 oturumda gerçekleştiriliyor. 2024 Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman? Kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri

11:07 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AÖL
AÖL

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları, lise eğitimini açık liseden sürdüren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında açık lise 3. dönem sınavları için tarihler belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme süreci 19 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında olacak.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2024

Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavları 3 oturumda aşağıdaki tarihlerde olacak:

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.



#AÖL
#AÖL 3. dönem
#açık öğretim lisesi
#aöl kayıt yenileme
#aöl sınav takvimi
#meb
13 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mayıs yarınki hava durumu tahminleri