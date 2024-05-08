Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları, lise eğitimini açık liseden sürdüren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında açık lise 3. dönem sınavları için tarihler belli oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Lise 3. dönem kayıt yenileme süreci 19 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında olacak.
AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2024
Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem sınavları 3 oturumda aşağıdaki tarihlerde olacak:
1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.