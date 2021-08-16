AÖL ek sınav giriş ekranı MEB AÖL ek sınav ekranına giriş nasıl yapılır?

Açık Lise’de okuyan öğrenciler yeterli not ortalamasına ulaşmak için ek sınavlara başvurularını geçtiğimiz günlerde yapmışlardı. 16 Ağustos itibariyle AÖL ek sınavları başladı.

AÖL EK SINAVINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav giriş ekranı üzerinden adaylar sınavlarını olmaya başladılar.

Kayıt yenileme işleminin ardından bugün itibarıyla başlayan AÖL ek sınav sürecinde adaylar online sistem üzerinden girişlerini gerçekleştirebiliyor.

Ek sınavlara online olarak katılacak olan adaylar “aolweb.aol.meb.gov.tr” adresinden öğrenci girişi yaparak sınav ekranına ulaşabiliyorlar. Girişte güvenlik kodu, TC kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre bilgileri isteniyor.

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EK SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.