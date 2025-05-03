AÖL LİSE KAYIT YENİLEME TAKVİMİ: Açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır, 3. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve sınav takvimini duyurdu. Kayıt yenileme işlemini tamamlayan adaylar, ders seçimlerinin ardından temmuz ayında yapılacak sınavlara katılım sağlayabilecek.
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında öğrencilerin; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığı ile sınav katılım ücretini olan 400 TL'yi ödemeleri ardından otomatik olarak yapılıyor.
Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak kayıt yenileme
işlemini yaptırabilecek.
Ders seçimi
Kayıt yenileme ardından öğrenciler ders seçimlerini 6 - 20 Mayıs tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Açık lise 3. dönem e-sınav randevuları 27 Mayıs – 4 Haziran 2025 tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması da 1-31 Temmuz'da olacak.
AÖL 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde olacak.
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
AÖL sınav giriş belgeleri 14 Temmuz'da erişime açılacak, sınav sonuçları ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek.