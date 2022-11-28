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Açık lise AÖL sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi sınavları tarihi adayların takibinde. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 1. dönem sınavları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlerini açıkladı. Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı? İşte 2022-2023 dönem açık lise sınavları hakkında...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL SINAV TARİHLERİ: AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2022-2023 AÖL 1. dönem online sınav giriş ekranı
MEB AÖL sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, 1. dönem sınavlarının hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağını duyurdu.

MEB 2022-2023 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi sınav takvimine göre, 22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak gerçekleşecek.

AÖL diploması nasıl, nereden alınır?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

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