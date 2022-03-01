Özgün AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihi ve giriş linki
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AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihi ve giriş linki

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lise sınavı yapılacak. AÖL sınavı kaçta olacak? AÖL sınav linki ve çok daha fazlası sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihi ve giriş linki
AÖL sınavı ne zaman?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2. dönem sınavları bugün itibariyle başlıyor. Öğrencilerin başını heyecan sardı. Peki sınav nasıl yapılacak?

AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

AÖL sınavı bugün itibariyle yapılacak.

AÖL sınavı nasıl olacak? AÖL sınavı tarihleri

AÖL sınavı onlıne olacak.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık

Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim

Lisesi - II. Dönem Sınavı (2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2) Mart 2022 tarihinde uygulanacak.

2021-2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar yapılacaktır.

AÖL sınav linki

AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise MEB AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022
ÖZGÜN
AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise MEB AÖL 2.sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022

Liselerde nakil işlemleri ne zaman yapılacak? 2. dönem nakil başvuruları başladı mı?
ÖZGÜN
Liselerde nakil işlemleri ne zaman yapılacak? 2. dönem nakil başvuruları başladı mı?

Liselerde nakil işlemleri ne zaman yapılacak? 2. dönem nakil başvuruları başladı mı?
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Liselerde nakil işlemleri ne zaman yapılacak? 2. dönem nakil başvuruları başladı mı?
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