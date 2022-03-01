​AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihi ve giriş linki

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2. dönem sınavları bugün itibariyle başlıyor. Öğrencilerin başını heyecan sardı. Peki sınav nasıl yapılacak?
AÖL sınavı ne zaman yapılacak?
AÖL sınavı bugün itibariyle yapılacak.
AÖL sınavı nasıl olacak? AÖL sınavı tarihleri
AÖL sınavı onlıne olacak.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık
Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim
Lisesi - II. Dönem Sınavı (2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2) Mart 2022 tarihinde uygulanacak.
2021-2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar yapılacaktır.
AÖL sınav linki