Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Lise sınavları yılda 3 defa düzenleniyor. Merkezi sistemle ve test olarak uygulanan sınavlar 3 oturumda tamamlanıyor. Açık öğretim lisesi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları sorgulama ve görüntüleme ekranı...

AÖL 1.DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NE ZAMAN, BU HAFTA SONU MU?

MEB açık lise sınavları 21 Aralık Cumartesi ve 22 Aralık Pazar günleri yüz yüze gerçekleştirilecek.

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

AÖL SINAV SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.







