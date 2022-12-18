Özgün AÖL sonuçları açıklandı mı?2022 AÖL birinci dönem sınav sonuç sorgulama ekranı
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AÖL sonuçları açıklandı mı?2022 AÖL birinci dönem sınav sonuç sorgulama ekranı

Açıköğretim lise sınavları devam ediyor. Online gerçekleştirilen AÖL sınavlarının sona ermesine kısa süre kala gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 9 Aralık'ta başlayan açık lise 1. dönem sınavları 20 Aralık'ta bitecek. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi mezun olma kredisi kaç? İşte

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL SONUÇLARI: Açık öğretim lise sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları MEB sorgulama ekranı

AÖL birinci dönem sınav maratonu 9 Aralık tarihi itibarıyla başladı. Açık lise sınavlarına katılım gösteren öğrenciler gözünü sınav sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Açık Öğretim Lisesi sınavları 9 Aralık tarihi itibarıyla başladı. Açık lise birinci dönem sınavları 20 Aralık tarihine kadar sürecek. Online olarak gerçekleşen sınavlarda her bir ders için 20 soru sorulmakta. AÖL sınav sonuçların açıklanmasının ardından sınava katılım sağlayan öğrenciler, T.C kimlik numarası bilgileri ile sonuç sorgulaması yapabilecekler. İşte 2022 AÖL birinci dönem sınav sonuç sorgulama ekranı.

AÖL
AÖL

MEB AÖL açık öğretim sınavları ne zaman sona erecek?

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

Açık öğretim lisesi
Açık öğretim lisesi

MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi açıklandığında haberimizde yer alacak.

MEB AÖL sonuçları
MEB AÖL sonuçları

Açık öğretim lise sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmektedir.

AÖL ders geçme notu kaç?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sistemi uzaktan eğitim sistemine göre kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Açık Öğretim Lisesi sınıf yerine dönem kavramı vardır. Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle ders geçme notunda değişikliğe gidilmişti.

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

Açık öğretim lisesi-AÖL
Açık öğretim lisesi-AÖL

Açık Öğretim Lisesi mezun olma kredisi kaç?

Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir.

AÖL sınavı yanlış doğruyu götürür mü?

Açık öğretim Lisesinde üç dönem sınav yapılır. (3. Dönem sınavına 18 yaş ve üzeri öğrenciler girebilir) Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün ve üç oturumda yapılır. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Yani Öğrencilerin deyimi ile yanlış, doğruyu götürmemektedir.

  1. Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânınız vardır.
  2. Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;
  3. Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.
  4. Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.
  5. Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.
  6. Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.

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