Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (

) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci ve bu kuruma ilk kez kayıt yaptıracak kişileri yakından ilgilendiren 2022-2023 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri başladı.