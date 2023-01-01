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Açık öğretim lise kayıtları başladı mı? AÖL 2022-2023 2. dönem kayıt takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-2023 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin araştırdığı açık lise 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri başladı. Peki AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman? İşte 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemlerine ilişkin detaylar.
16:03 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AÖL kayıtları ne zaman?

AÖL kayıtları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (
) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci ve bu kuruma ilk kez kayıt yaptıracak kişileri yakından ilgilendiren 2022-2023 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri başladı.

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman?

  • Açık Öğretim kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu 13 Ocak tarihinde yayınlandı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 20 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleşecek. Açık Lise kayıt ve kayıt yenileme takvimine https://aol.meb.gov.tr/ internet adresinden erişim sağlanabilecek.

MEB AÖL kayıt ücreti ne kadar?

Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

İlk kayıt için yatırılan sınav katılım ücreti, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav katılım ücretinizi doğru T.C. kimlik numarasına ve hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.



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#aöl kayıt ücreti
1 saat önce
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Açık öğretim lise kayıtları başladı mı? AÖL 2022-2023 2. dönem kayıt takvimi
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