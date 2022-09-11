Özgün Okullarda ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili ne zaman? 19 milyon öğrenci için ders zili çalıyor
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Okullarda ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili ne zaman? 19 milyon öğrenci için ders zili çalıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yaklaşık 19 milyon öğrenci 3 aylık yaz tatilinin ardından yarın (12 Eylül Pazartesi) ders başı yapacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, yarın uygulanmaya başlayacak ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek. Peki ilk ve ikinci ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? İşte MEB 2022-2023 takvimi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ara tatiller ne zaman 2022-2023? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
MEB 2022-2023 çalışma takvimi: Okullarda ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili ne zaman?

MEB 2022-2023 eğitim programını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına yarın başlayacak. Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında başlamıştı.MEB 2022-2023 çalışma takvimi: Okullarda ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili ne zaman?

MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatilleri
MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatilleri

Ara tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak.

2022-2023 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?
2022-2023 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

12 Eylül'de ders başı yapan milyonlarca öğrenci için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin ders başı yapacağı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynağı da öğrencilere ulaştırdı.

  • Okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi. Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi. Bu yıl ayrıca 1450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık, bu yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planlıyor.

Aktif kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında da yaklaşık 800 köy yaşam merkezi hizmete sunuldu. Yıl sonuna kadar da 6 bin 970 köy yaşam merkezine ulaşılması hedefleniyor.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında, 16 bin 361 kütüphane yapıldı ve kütüphanelerdeki kitap sayısı 80 milyona ulaştı.

Eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül'de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı.

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