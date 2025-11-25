Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ARC Raiders satışlarda uçuşa geçti: 7 milyon barajına dayandı

ARC Raiders satışlarda uçuşa geçti: 7 milyon barajına dayandı

23:0725/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
ARC Raiders satışlarda uçuşa geçti: 7 milyon barajına dayandı
ARC Raiders satışlarda uçuşa geçti: 7 milyon barajına dayandı

Embark Studios’un extraction shooter oyunu ARC Raiders, çıkışından kısa süre sonra satış rekoru kırmaya hazırlanıyor. Steam’de tek haftada 750 bin kopya satarak toplamda 7 milyon eşiğine ulaştı.

2025 oyun pazarının sürpriz başarılarından biri olan ARC Raiders, piyasaya çıkalı haftalar olmasına rağmen yükseliş ivmesini koruyor. Nexon’un son finansal raporlarında oyunun 4 milyon satışa ulaştığı doğrulanmıştı. Ancak yeni bağımsız analizler, oyunun toplam satışının 7 milyon sınırına yaklaştığını ortaya koyuyor.


Oyun analitiği şirketi Alinea Analytics, ARC Raiders’ın yalnızca Steam üzerinde 4 milyon satışı geçtiğini ve hâlâ küresel listelerin üst sıralarında yer aldığını bildirdi.


Steam’de haftalık 750 bin kopya: Rekor tempo

Oyunun en dikkat çeken taraflarından biri satış hızındaki istikrar. Geçen hafta yalnızca Steam’de 750 bin yeni oyuncu oyunu satın aldı. Bu performans ARC Raiders’ı, Ekim 2025 Newzoo MAU ve gelir sıralamalarında ilk 20’ye taşıdı.


Nexon cephesi ise bu yükselişin şirketin 2025 mali yıl performansını “doğrudan olumlu etkilediğini” belirtti.


Oyunculardan olumlu geri dönüş: Zayıf noktalar sınırlı

Oyun basınından ve topluluktan gelen ilk yorumlar, ARC Raiders’ın:

Yoğun taktiksel yapısı

ARC tehdidine karşı geliştirilen ekip stratejileri

Dinamik çatışma akışı

Sinematik atmosferi

gibi yönleriyle öne çıktığını gösteriyor. Erken sürümde silah dengesiyle ilgili bazı eleştiriler bulunsa da güncellemelerle iyileştirmelerin sürdüğü belirtiliyor.


Stella Montis paketi ilgi çekti

Embark Studios’un kısa süre önce yayınladığı Stella Montis içerik paketi, oyunun atmosferine yeni bölgeler ve tehditler ekledi. Toplulukta geniş bir ilgi yaratan bu güncellemenin, oyunun aktif kullanıcı grafiğini yukarı çektiği ifade ediliyor. ARC Raiders mevcut ivmesini sürdürürse, yıl bitmeden çift haneli milyon satışlara ulaşması sürpriz olmayacak.

#arc raiders
#embark studios
#nexon
#steam
#oyun pazarı
#satış rekoru
#oyun analizi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç? UEFA Şampiyonlar Ligi sıralaması güncellendi