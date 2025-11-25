ARC Raiders satışlarda uçuşa geçti: 7 milyon barajına dayandı

2025 oyun pazarının sürpriz başarılarından biri olan ARC Raiders, piyasaya çıkalı haftalar olmasına rağmen yükseliş ivmesini koruyor. Nexon’un son finansal raporlarında oyunun 4 milyon satışa ulaştığı doğrulanmıştı. Ancak yeni bağımsız analizler, oyunun toplam satışının 7 milyon sınırına yaklaştığını ortaya koyuyor.





Oyun analitiği şirketi Alinea Analytics, ARC Raiders’ın yalnızca Steam üzerinde 4 milyon satışı geçtiğini ve hâlâ küresel listelerin üst sıralarında yer aldığını bildirdi.





Steam’de haftalık 750 bin kopya: Rekor tempo

Oyunun en dikkat çeken taraflarından biri satış hızındaki istikrar. Geçen hafta yalnızca Steam’de 750 bin yeni oyuncu oyunu satın aldı. Bu performans ARC Raiders’ı, Ekim 2025 Newzoo MAU ve gelir sıralamalarında ilk 20’ye taşıdı.





Nexon cephesi ise bu yükselişin şirketin 2025 mali yıl performansını “doğrudan olumlu etkilediğini” belirtti.





Oyunculardan olumlu geri dönüş: Zayıf noktalar sınırlı

Oyun basınından ve topluluktan gelen ilk yorumlar, ARC Raiders’ın:

Yoğun taktiksel yapısı

ARC tehdidine karşı geliştirilen ekip stratejileri

Dinamik çatışma akışı

Sinematik atmosferi

gibi yönleriyle öne çıktığını gösteriyor. Erken sürümde silah dengesiyle ilgili bazı eleştiriler bulunsa da güncellemelerle iyileştirmelerin sürdüğü belirtiliyor.





Stella Montis paketi ilgi çekti