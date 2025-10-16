Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının acı haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. İşte Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun hayatı, biyografisi ve oynadığı dizi ve filmler.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?

11 Eylül 1935 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Yükseköğrenim için İstanbul'a gidene kadar Gaziantep'te yaşadı. Lise yıllarında tiyatroya ve müziğe ilgi duydu. Gaziantep Lisesinde öğrenciliği sırasında 1950 yılında bir yarışma sonucu Moliere'in Hastalık Hastası oyunundaki başrolü ile amatör olarak tiyatro hayatına başladı. Lise öğretmeninden keman dersleri aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde mimarlık, Devlet Opera ve Balesi'nin, Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı. İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak çalıştı. Önce Genç Oyuncular tiyatro grubunun kuruluşunda yer aldı.

Okulu bitirip askerlik hizmetini yaptıktan sonra 1964 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Refik Erduran’ın "Direklerarası" adlı müzikalindeki rolü ile profesyonel oyunculuğa başladı. Oyunun müziklerini de yapan Arif Erkin, Haldun Taner'in "Zilli Zarife" ve "Vatan Kurtaran Şaban" adlı oyunlarının da müziklerini yaptı.

Genco Erkal tarafından Gençler Tiyatrosu'nun devamı olarak kurulan Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı. Dostlar Tiyatrosu'nun ilk beş yılı boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı.

İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünde 30 yıl çalıştı. Beşiktaş Belediyesinde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevi yaptıktan sonra emekli oldu. Memurluk hayatı sırasında tiyatro ve müziğe devam etti. Bir süre sonra oyunculuğa ara verdi ve sadece oyun müzikleri yaptı.

Umut, Karakolda Ayna Var, Gramafon Avrat, Bir Milyara Çocuk ve Bizimkiler gibi pek çok görsel yapımın müziklerine emek verdi. Umut filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü aldı.