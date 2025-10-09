İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü’nün Macar senarist ve romancı Laszlo Krasznahorkai’ye verildiğini açıkladı. Laszlo Krasznahorkai 1954 yılında dünyaya geldi. 1973-1976 yılları arasında József Attila Üniversitesi'nde hukuk okudu. Üniversite yıllarında Gondolat Könyvkiadó adlı bir yayınevinde çalıştı. 1985 yılında ilk romanı 'Sátántangó'yu (Şeytan Tangosu) yayımladı. İşte Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Laszlo Krasznahorkai hayatı.
Laszlo Krasznahorka, 1954 yılında sosyal güvenlik uzmanı Júlia Pálinkás ile avukat György Krasznahorkai'nin oğlu olarak dünyaya geldi. 1973-1976 yılları arasında József Attila Üniversitesi'nde hukuk okudu. Üniversite yıllarında Gondolat Könyvkiadó adlı bir yayınevinde çalıştı.
1985 yılında ilk romanı 'Sátántangó'yu (Şeytan Tangosu) yayımladı. Kitabın elde ettiği başarı sayesinde kısa sürede Macar edebiyatının önemli temsilcilerinden biri haline geldi. 1987 yılında komünist rejimle yönetilen ülkesinin sınırları dışına ilk defa çıkarak Batı Berlin'e gitti. Burada bir yıl boyunca kaldıktan sonra başta Fransa ve İspanya olmak üzere bir süre Batı Avrupa'da kaldı.
İkinci romanı 'Az ellenállás melankóliája' Almanya'da büyük başarı elde etti. Yazar, Bestenliste Ödülü'nün sahibi oldu. 1990'lı yılların başlarında ilk defa Çin, Japonya ve Moğolistan'ı ziyaret eden yazar yazacağı sonraki eserlerinde Uzak Doğu felsefesine de yer verdi. Ünlü Macar yönetmen Béla Tarr'la çok yakın arkadaştır. Yönetmenin çektiği neredeyse bütün filmlerin senaryosu Krasznahorkai imzası taşımaktadır. 1988 yılında 'Kárhozat' adlı filmle başlayan bu ortaklık 2011 tarihli 'A torinói ló'ya (Torino Atı) kadar 5 kez devam etmiştir.
Laszlo Krasznahorkai Türkçede yayımlanmış kitapları
Yazarın 1985 tarihli ve bugüne kadar en çok bilinen eseri olan 'Şeytan Tangosu' adlı romanı 2013'te Can Yayınları'ndan yayımlandı. Yazarın 1999 tarihli 'Savaş ve Savaş' adlı bir diğer romanı da yine aynı yayınevinden 2014 yılı sonlarında yayımlandı.