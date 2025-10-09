Yeni Şafak
16:049/10/2025, Perşembe
9/10/2025, Perşembe
Hamas ile İsrail arasında ateşkes imzalandı. Hamas’ın İsrail’den, Mervan Barguti ve Ahmed Saadet gibi, Filistin siyasetinin önde gelen isimlerini bırakmasını istedi. İsrail'de bu talebi kabul etti. Ahmed Saadet, 1953’te Batı Şeria’daki Al-Bire’de doğdu. 1969’da, George Habash’ın önderlik ettiği Filistin Halkının Kurtuluş Cephesi’ne (FHKC) katıldı. 1975’te UNRWA Öğretmen Okulunda matematik öğretmenliğini bitirdi. Öğrenciliği boyunca siyasi olarak aktif oldu. Peki Ahmed Saadat'ın Filistin için önemi nedir? İşte Hamas’ın İsrail’den istediği Ahmed Saadat hayatı ve biyografisi.

Ahmed Saadat
1953 yılında doğdu. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) Genel Sekreteri'dir. Ahmed Saadat, 1975 yılında Ramallah'taki UNRWA Öğretmen Koleji'nden Matematik alanında uzmanlaşarak mezun oldu. Sa'adat, İkinci İntifada sırasında İsrail tarafından öldürülen Ebu Ali Mustafa'nın yerine Ekim 2001'de FHKC Merkez Komitesi tarafından Genel Sekreter olarak seçildi. Hapis cezasına çarptırıldı ve 2002'den beri hapiste tutuluyor.

Saadat, sekiz ayrı olayda uzun yıllar İsrail hapishanelerinde kalmıştı. İsrail tarafından İsrail Turizm Bakanı Rehavam Ze'evi suikastını organize etmekle suçlanmış ve daha sonra Arafat'ın onu İsrail'e teslim etmeyi reddetmesi üzerine İsrail tarafından kuşatılan FKÖ lideri Yaser Arafat'ın Mukata karargahına sığınmıştı. İsrail ile yapılan bir anlaşmanın parçası olarak Saadat, Filistin Ulusal Yönetimi (FNA) tarafından yargılandı ve 2002 yılında Eriha hapishanesinde hapsedildi.

Ocak 2006'daki Filistin seçimlerinde Saadat, Filistin Yasama Konseyi'ne seçildi. Hamas , 14 Mart 2006'da Saadat'ı hapishaneden serbest bırakma niyetini açıkladı. Eriha hapishanesini izleyen ABD ve İngiliz ekibi, kötü güvenlik koşullarını gerekçe göstererek hapishaneyi terk etti. Aynı gün, İsrail güçleri Malları Eve Getirme Operasyonu'nu gerçekleştirerek Saadat ve diğer beş güvenlik görevlisini gözaltına aldı. Aralık 2008'de İsrail askeri mahkemesi tarafından 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2022 yılında, hala hapisteyken, Halk Kurtuluş Cephesi'nin lideri olarak yeniden seçildi. Jamil Mezher, yardımcı lider olarak atandı. 1 Ekim 2023'te Ahmad Sa'adat ve İsrail'deki 90 diğer Filistinli tutuklu, 7 Ekim 2023'ten bir hafta önce aniden Ramon hapishanesinden Nafha hapishanesine nakledildi.

Gazze savaşı rehine krizi sırasında rehine müzakereleri sırasında Hamas'ın tekrar dile getirdiği taleplerden biri de kilit müttefik liderlerin serbest bırakılmasıydı. Hamas , 3 kilit tutuklunun serbest bırakılmasını tekrar tekrar talep etti: Ahmed Sa'adat, Fetih'ten Mervan Barguti ve Hamas'ın kendi Kassam Tugaylarından Abdullah Barguti.

