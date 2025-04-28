Arsenal-Paris Saint Germain (PSG) maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal sahasında PSG'yi konuk edecek. İki güçlü ekibin zorlu mücadelesine saatler kala, maçın hangi kanaldan yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı da futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Arsenal PSG maçına dair bilgiler.