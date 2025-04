-Şampiyonlar Ligi tarihinde 2001/02 (Carles Rexach;Barcelona vs Vicente del Bosque; Real Madrid) ve 2014/15'in (Pep Guardiola; Bayern Münih vs Luis Enrique; Barcelona) ardından üçüncü kez iki İspanyol teknik adam bir yarı final eşleşmesinde karşı karşıya geliyor (Mikel Arteta vs Luis Enrique).