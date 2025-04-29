Arsenal-Paris Saint Germain (PSG) maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal sahasında PSG'yi konuk edecek. İki güçlü ekibin zorlu mücadelesine saatler kala, maçın hangi kanaldan yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı da futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Arsenal PSG maçına dair bilgiler.





ARSENAL PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Arsenal-PSG mücadelesi 29 Nisan Salı akşamı saat 22.00'da başlayacak. Dev karşılaşma TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.





ARSENAL-PSG İSTATİSTİKLER

-Arsenal ile PSG bugüne kadar beş kez karşılaşırken, İngiliz temsilcisi bu rekabette mağlubiyet almadı (2G-3B)

-Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında PSG'yi 2-0 mağlup eden Arsenal, Fransız ekibine karşı bir sezonda iki galibiyet alan ikinci İngiliz temsilcisi olmak istiyor (Manchester City;202/21)

-İngiliz takımlarına konuk olduğu son altı Şampiyonlar Ligi maçının beşini kaybeden PSG (1G), bu beş mağlubiyeti dört takımdan aldı (Manchester City x2, Arsenal, Newcastle&Aston Villa)

-Şampiyonlar Ligi tarihinde 2001/02 (Carles Rexach;Barcelona vs Vicente del Bosque; Real Madrid) ve 2014/15'in (Pep Guardiola; Bayern Münih vs Luis Enrique; Barcelona) ardından üçüncü kez iki İspanyol teknik adam bir yarı final eşleşmesinde karşı karşıya geliyor (Mikel Arteta vs Luis Enrique).

-Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz maçı kaybetmeyen Arsenal (7G-1B), aynı turnuva sezonunda daha uzun tek serisini finale çıktığı 2005/06'da yakaladı (12 maç).

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE YARI FİNAL HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

29 Nisan Salı

22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain (PSG)

30 Nisan Çarşamba