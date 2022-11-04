Özgün Artçı sarsıntı nedir, neden olur?
ÖZGÜN HABERLER

Artçı sarsıntı nedir, neden olur?

Depremlerin ardından artçı sarsıntı veya artçı depremmeydana geliyor. Artçı sarsıntılar ülkemizde fay hatlarının yoğun olmasından dolayı sık yaşanan doğal olaylardan. Peki, artçı şok olarak da ifade edilen artçı sarsıntı nasıl oluşur, ne kadar sürer? Artçı deprem tehlikeli midir? Artçı sarsıntının ardından ne yapılmalı? İşte artçı sarsıntıya ilişkin ayrıntılı bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Artçı sarsıntı ne demek, nasıl meydana gelir? Artçı deprem tehlikeli mi?
Artçı sarsıntı

Asıl depremden sonra meydana gelen şiddet ve büyüklük bakımından daha küçük olan deprem, artçı sarsıntı, artçı şok denilmektedir. Ülkemizde yaşanan büyük ve orta dereceli depremlerin ardınan art arda artçı sarsıntılar yaşanıyor. Artçı sarsıntı yaşayan kişiler büyük deprem olup olmayacağı endişesine kapılabiliyor. İşte artçı sarsıntının oluşumu, sebebi gibi detaylar...

ARTÇI SARSINTI NEDİR?

Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir.

ARTÇI SARSINTI NEDEN OLUR?

Yerin derinliklerinde meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişim süreci içerisinde, farklı şiddetlerde depremler meydana gelir. Bu depremler ile beraber dünya tabakalarında katmanlar birbiri üzerinden geçer ve yerleşir. Böylece sarsıntılar oluşur ve deprem meydana gelir. Ancak bu yerleşim tek seferde tamamlanmaz.

Süreç içerisinde tabakalar birbiri arasında kayarken yerleşim devam eder. Böylece ana depremden sonra farklı zaman dilimleri içerisinde artçı depremler oluşur. Küçük yerleşimler dünya tabakasında meydana geldiği için, ana depreme göre daha küçük sarsıntılar ortaya çıkar. Üstelik bu artçı depremler o kadar fazladır ki, insanlar sadece belirli miktarını hisseder. Ana depremin ardından hissedilmeyen daha yüzlerce artçı deprem yaşanır. Böylece yeraltındaki tabakalarda yerleşim süresince artçı depremler değişik şiddetlerde devam eder.

ARTÇI SARSINTI NE KADAR SÜRER?

Belli bir süresi yoktur, 1 ay da olabilir 2 yıl da sürebilir.

ARTÇI DEPREM TEHLİKELİ MİDİR?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

ARTÇI DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;

  1. Kesinlikle panik yapılmamalıdır.
  2. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
  3. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
  4. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
  5. Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN
  6. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
  7. Balkona çıkılmamalıdır.
  8. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
  9. Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
  10. Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
  11. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
  12. Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
  13. Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
  14. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
  15. Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
  16. Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
  17. Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

DEPREM ANINDA AÇIK ALANDAYSANIZ;

  • Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır.
  • Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir.
  • Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.
  • Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.
  • Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.

DEPREM ANINDA ARAÇ KULLANIYORSANIZ;

  • Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz;
  • - Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir.
  • - Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse (ağaç ya da enerji hatları veya direklerinin yanında, köprü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara gidilmelidir.
  • Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)
  • Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, aracın üzerine düşen bir parça ile aracın içinde ezilebilirsiniz.
  • METRODA VEYA DİĞER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAYSANIZ:
  • Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inilmemelidir. Elektriğe kapılabilirsiniz veya diğer hattan gelen başka bir metro yada tren size çarpabilir.
  • Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde, sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalı, metro veya tren personeli tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır.

DEPREM NEDİR ?

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

SİSMOLOJİ NEDİR?

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

Deprem çantasında neler olur? Deprem çantası malzemeleri
ÖZGÜN
Deprem çantasında neler olur? Deprem çantası malzemeleri

Beş teröristetkisiz hale getirildi

Beş terörist
etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açıyorlardı.
Denizin dibini yorgan gibi örttü

'Denizin dibini yorgan gibi örttü'

Marmara bir yıl arayla gözlemlendi.
Putin ile hem fikir olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD EXPO'da konuştu.

​Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gözdağı.

Biyo-Jet Yakıt Projesi büyük yankı uyandırdı.

​Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber.

Yeni ​güne tarihi zirveyle başladı.

Minare yıkıldı balkondan atlayan iki kişi yaralandı.

​AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama.

Beklenen ​e-posta çalışanlara gönderildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gıda zehirlenmesi.
Jorge Jesus:
Spor

Jorge Jesus: "Avrupa Ligi’nin en iyi takımları arasındayız"

Fenerbahçe dün akşam UEFA Avrupa Ligi B grubu 6. ve son hafta maçında Dinamo Kiev'i mağlup ederek grubu lider tamamladı. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonu açıklamalarda bulundu. Portekizli Hoca, "Fenerbahçe’nin kimliğini tekrardan Avrupa’da duyurmak adına da önemli bir şey başardık" ifadelerini kullandı. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Enerji krizi yaşayan Fransa nükleer santral sayısını arttırmayı hedefliyor
Dünya

Enerji krizi yaşayan Fransa nükleer santral sayısını arttırmayı hedefliyor

Rusya-Ukrayna gerilimi sebebiyle enerji krizi yaşayan Fransa’da hükümet, hanelere enerji tasarrufu çağrısı yapıp, buna yönelik ekonomik tedbirler alırken diğer yandan nükleer santral sayısını katlama çabasına girdi. Bakanlar Konseyine dün sunulan ve 3 noktada 6 Avrupa basınçlı nükleer reaktörün (EPR) inşasını ve prosedürünün kolaylaştırılmasını kapsayan yasa tasarısının, 2023 başında parlamentoda tartışılması bekleniyor.
Rıza Çalımbay: “Sivasspor Avrupa’da herkesten daha başarılı”
Spor

Rıza Çalımbay: “Sivasspor Avrupa’da herkesten daha başarılı”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli Teknik Adam, "Biz 3 senedir üst üste Avrupa’ya gidiyoruz. Çok da güzel şeyler yapıyoruz" şeklinde konuştu. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.