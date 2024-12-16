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Artvin'de okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi Artvin Valiliği kar tatili açıklaması

Artvin'de okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi Artvin Valiliği kar tatili açıklaması

09:1516/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Artvin kar tatili
Artvin kar tatili

Artvin'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. 16 Aralık 2024 Pazartesi günü için Meteoroloji'nin yaptığı buzlanma ve yoğun kar yağışı uyarıları sonrası gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevriliyor. Artvin Valiliği 16 Aralık Pazartesi günü 4 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Artvin’de iki ilçede eğitime ara verildi.

Artvin'de okullar tatil mi?

Artvin’de olumsuz hava şartları nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Şavşat Kaymakamlığı Kar Tatili açıklaması

Şavşat Kaymakamlığı’ndan tapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.



#kar tatili
#artvin
#şavşat

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