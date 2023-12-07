Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücreti tespit etmek üzere pazartesi günü ilk toplantısını yapacak. Her kesimden milyonların gözünün çevrildiği bu kritik toplantı öncesinde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile konuştum. Komisyonda 2 kadın, 2 erkek asgari ücretli işçinin yer alacağını, işçilerin nasıl geçinemediklerini, hükümet ve işveren temsilcilerine masada anlatacaklarını vurgulayan Atalay, hükümet tarafının teklifini görmeden rakam konuşmayacaklarını söyledi.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRETE ZAMMI NE KADAR İSTİYOR?

14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla hükümetin gelmesi halinde ne yapacaklarını sorduğumda Başkan Atalay, “O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz” dedi. Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Atalay, “Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu’na getirip orada kararımızı veririz” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Başkan Atalay, asgari ücrete bir yıl artış yapılmayacağı göz önüne alındığında, yılsonuna kadar geçimi sağlayacak bir artış yapılması gerektiğini söyledi. Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu uzlaşma yoluyla belirleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir ismin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 istişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜİK'in enflasyon verilerine ek olarak işçi, işveren dahil tüm kamuoyunda anket ve saha çalışmalarını gerçekleştirerek en uygun asgari ücret düzeyinin tespiti için çalışma yapıyor. Çalışma, yeni asgari ücretin enflasyona etkisi, rekabet gücü, devlet desteği gibi etkileri nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülüyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret; brüt günlük 13.414,50 TL, net 11.402,32 TL

ASGARİ ÜCRET 2023 İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR?

Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu. Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.



