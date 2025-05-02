Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Askerlik yol parası ne zaman yatacak 2025? MSB asker yol ücreti hesaplara geçeceği tarih

Askerlik yol parası ne zaman yatacak 2025? MSB asker yol ücreti hesaplara geçeceği tarih

12:232/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Askerlik yol parası
Askerlik yol parası

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde askerlik yerlerini açıkladı ve askerlik yerleri sorgulama ekranını erişime açtı. Askere gidecek adaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen yol masrafıyla ilgili ayrıntıları merak ediyor. Askerlik yol ücreti, yükümlüler yola çıkmadan hesaplara aktarılmaktadır. Peki, askerlik yol parası nereden, ne zaman, nasıl alınır?

Askerlik yerleri için MSB geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı ve askerlik yerleri sorgulama sayfasının erişime açıldığını duyurdu. Ayrıca yeni celp döneminde vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce kişi bazı detayları da araştırıyor. "Askerlik yol parası nasıl alınır, ne zaman yatar?" merak edilen detaylardan. İşte konu hakkında bilgiler...

ASKERLİK CELP YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, yeni celp dönemi kapsamında askerlik yerlerini geçtiğimiz günlerde erişime açtı. E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarla birlikte adaylar vatani görevlerini nerede yerine getireceklerini öğrenmiş oldu.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL ALINIR?

Yol masrafı PTT'ye aktarılmaktadır. Herhangi bir PTT şubesine başvuruda bulunularak; kimlik belgesi ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafı alınabilir.

YOL MASRAFI NE ZAMAN YATAR?

Sevke ilişkin yol masrafı sevk evrakı alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde hesaba aktarılmaktadır.

ASKERLİK YOL PARASI HESAPLAMA 2025

MSB sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"22 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.

Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli"



#askerlik parası
#askerlik yol ücreti
#asker yol parası
#milli savunma bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hacca ne zaman gidilecek? Kaç gün kaldı? 2025 hac kafilesi gidiş ve dönüş tarihleri