Askerlik yerleri için MSB geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı ve askerlik yerleri sorgulama sayfasının erişime açıldığını duyurdu. Ayrıca yeni celp döneminde vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce kişi bazı detayları da araştırıyor. "Askerlik yol parası nasıl alınır, ne zaman yatar?" merak edilen detaylardan. İşte konu hakkında bilgiler...

ASKERLİK CELP YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, yeni celp dönemi kapsamında askerlik yerlerini geçtiğimiz günlerde erişime açtı. E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarla birlikte adaylar vatani görevlerini nerede yerine getireceklerini öğrenmiş oldu.

ASKERLİK YOL PARASI NASIL ALINIR?

Yol masrafı PTT'ye aktarılmaktadır. Herhangi bir PTT şubesine başvuruda bulunularak; kimlik belgesi ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafı alınabilir.

YOL MASRAFI NE ZAMAN YATAR?

Sevke ilişkin yol masrafı sevk evrakı alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde hesaba aktarılmaktadır.

ASKERLİK YOL PARASI HESAPLAMA 2025

MSB sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"22 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.

Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;

A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,

B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,

C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,

Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,

Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.

Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli"







