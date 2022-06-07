ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? ATA-AÖF yarıyıl sonu (final) sınavı sonuç sorgulama!

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor adaylar tarafından merakla bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçları 2022 öğrenme ekranı için sınava giren adaylar tarafından gündeme geliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sonuç tarihi öğrencilerle paylaşılmış değil. Bir önceki sınav 9-10 Nisan tarihinde geçrkleşmiş sonuçlar ise 15 Nisan'da açıklanmıştı. Sonuçların bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF'TEN BÜTÜNLEME SINAVI AÇIKLAMASI

"Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz."

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