AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? Not hesaplamada hangi kriterler etkili? İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF vize sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? Not hesaplamada hangi kriterler etkili? İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF vize sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

19:019/11/2025, Pazar
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 8-9 Kasım’da yapılan 2025 güz dönemi vize sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Üç oturumda gerçekleştirilen sınavlarda ter döken binlerce öğrenci şimdi “AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?” sorusuna yanıt arıyor. Geçmiş dönemlerde genellikle sınavdan sonraki iki hafta içinde erişime açılan sonuçların bu yıl da Kasım ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor. İşte AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı ve İstanbul Üniversitesi’nden beklenen duyurunun ayrıntıları.

AUZEF öğrencileri sonuç heyecanı yaşıyor. Türkiye genelinde on binlerce öğrencinin katıldığı vize oturumlarının ardından gözler şimdi AUZEF vize sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, 2025 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte detaylar...


AUZEF vize sınavları tamamlandı

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından gerçekleştirilen güz yarıyılı ara sınavları, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde 81 il ve KKTC dâhil olmak üzere toplam 130 sınav merkezinde yapıldı. Cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle oturumlarıyla tamamlanan sınavlarda her ders için 20 soru yöneltildi ve öğrencilere 30 dakika süre tanındı.


AUZEF sınavları nasıl değerlendiriliyor?

AUZEF sınavlarında değerlendirme sistemi program türüne göre farklılık gösteriyor. Açıköğretim programlarında: 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Uzaktan öğretim programlarında: yanlış cevaplar doğruyu etkilemiyor. Başarı notu hesaplamasında ara sınavın etkisi %30, bitirme (final) sınavının etkisi %70 olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla vize notları, genel başarı ortalamasını belirlemede önemli rol oynuyor.


AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçmiş yıllardaki takvim dikkate alındığında, AUZEF vize sonuçları genellikle sınav tarihinden sonraki 10 ila 15 gün içinde erişime açılıyor. Bu yılki sınavın 8-9 Kasım tarihlerinde yapılmış olması nedeniyle sonuçların en geç 22-23 Kasım 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek.


AUZEF 2025 güz dönemi sınav takvimi

Ara Sınav (Vize): 8-9 Kasım 2025

Bitirme Sınavı (Final): 27-28 Aralık 2025

Bütünleme (Telafi) Sınavı: 31 Ocak-1 Şubat 2026


Sonuçlar nereden ve nasıl öğrenilir?

AUZEF öğrencileri sınav sonuçlarını yalnızca resmî AUZEF Sınav Sistemi üzerinden görüntüleyebilir. Sonuç ekranında her ders için doğru-yanlış sayıları, başarı puanı ve genel ortalama bilgisi yer alacak.



