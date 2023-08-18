AUZEF 2023 katkı payı, harç ve materyal ücretleri kayıt işlemlerinin başlaması ile gündeme geldi. 2023-2024 İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt işlemlerinde hangi bölüm için ne kadar katkı payı ve materyal ücreti ödeneceği belirlendi.

AUZEF ÜCRETLERİ 2023: KATKI PAYI VE MATERYAL ÜCRETLERİ

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimi devam eden öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 86 TL katkı payı alınmaktadır.

• YABANCI UYRUKLU öğrencilerden Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine, ilgili Bakanlar Kurulu Kararına istinaden ek katkı payı alınmaktadır.

AUZEF KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt adımları tamamlandıktan sonra, AKSİS otomasyon sistemi üzerinden “Özlük Bilgileri” kategorisinde, “Birim Bilgileri” başlığı

altındaki “Statü” alanından kayıt bilginizi kontrol edebilirsiniz.

Statünüz “Kayıt yenilemedi” ise kaydınız yapılmış ancak ders seçiminiz henüz tamamlanmamış demektir.

Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecektir. Ders seçimi için

başvuruda bulunmanıza gerek YOKTUR. Kesin kayıt ve ders seçim işlemleri 2 iş günü içerisinde tamamlanacaktır (Ders materyalleri,

akademik takvimde yer alan güz dönemi eğitim öğretim başlangıç tarihlerinden itibaren erişime açılacaktır).







